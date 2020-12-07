В Бурятии пропала 33-летняя женщина

Еще 30 марта она уехала из села Сужа в Иволгинск и не вернулась



В Бурятии полицейские разыскивают 33-летнюю жительницу Иволгинского района Эржэну Батуеву, которая 30 марта уехала из дома в селе Сужа на работу в село Иволгинск. Покинув рабочее место, домой она не вернулась. Заявление от родственников поступило в полицию 28 ноября, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, рост 160 см, на вид 35 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы чёрные (имеется лобная залысина).



Особые приметы: правый глаз косит, речь невнятная, голос глухой, говорит медленно.



Была одета: куртка-пуховик коричневого цвета, шарф красный, водолазка зеленого цвета, джинсы синие, ботинки чёрные.



Ранее неоднократно уходила.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(3012)29-53-70, 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии