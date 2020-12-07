Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

А о новогоднем корпоративе сегодня мечтают даже те, кто в прошлом году его прогулял



Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.



«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось - ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», - сказал Онищенко



Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.



«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», - добавил парламентарий.



Затяжные новогодние каникулы давно вызывают неоднозначные оценки в обществе. Равно как и шумные новогодние корпоративы. Однако отношение к последним, судя по всему, заметно изменила пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.



В прошлом году новогодние корпоративы посещали 48% сотрудников компаний, где эти мероприятия проводились. Прогуляли корпоративное мероприятие 16% респондентов. Еще 36% утверждают, что не смогли присутствовать по уважительным причинам. А вот нынче при условии снятия коронавирусных ограничений в новогоднем корпоративе согласились бы участвовать 47% россиян. И лишь почти треть сотрудников компаний не пошли бы на новогоднюю вечеринку с коллегами (32%), сообщает итоги своего опроса портал



Чаще остальных хотели бы участвовать в новогоднем корпоративе россияне моложе 24 лет - 63%. Больше всех о новогоднем корпоративе мечтают сотрудники, которые присутствовали на вечеринке в прошлом году (66%). Среди работников компаний, где праздник в честь 2020 года не проводился, хотят на корпоратив 44%. Желающие попасть на вечеринку в этом году есть даже среди прогульщиков прошлогодних корпоративов: их 18%. Все соскучились, не иначе.



Фото: pixabay.com



Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось - ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», - сказал Онищенко РИА Новости Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», - добавил парламентарий.Затяжные новогодние каникулы давно вызывают неоднозначные оценки в обществе. Равно как и шумные новогодние корпоративы. Однако отношение к последним, судя по всему, заметно изменила пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.В прошлом году новогодние корпоративы посещали 48% сотрудников компаний, где эти мероприятия проводились. Прогуляли корпоративное мероприятие 16% респондентов. Еще 36% утверждают, что не смогли присутствовать по уважительным причинам. А вот нынче при условии снятия коронавирусных ограничений в новогоднем корпоративе согласились бы участвовать 47% россиян. И лишь почти треть сотрудников компаний не пошли бы на новогоднюю вечеринку с коллегами (32%), сообщает итоги своего опроса портал SuperJob Чаще остальных хотели бы участвовать в новогоднем корпоративе россияне моложе 24 лет - 63%. Больше всех о новогоднем корпоративе мечтают сотрудники, которые присутствовали на вечеринке в прошлом году (66%). Среди работников компаний, где праздник в честь 2020 года не проводился, хотят на корпоратив 44%. Желающие попасть на вечеринку в этом году есть даже среди прогульщиков прошлогодних корпоративов: их 18%. Все соскучились, не иначе.Фото: pixabay.com