Авторитетный улан-удэнец нарушил указ главы Бурятии

Ринчу привлекли к ответственности за отсутствие маски





В Улан-Удэ суд рассмотрел административное дело в отношении авторитетного горожанина Андрея Ринчинэ, известного в определенных кругах как Ринча. Его привлекали по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».





Как следует из материалов дела, днем 1 ноября Андрей Ринчинэ находился в общественном месте (помещении АЗС) без маски и не соблюдал социальную дистанцию. Тем самым он нарушил указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)».Рассмотрев материалы дела, суд признал Андрея Ринчинэ виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде предупреждения.«При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность Ринчинэ А.Э. В качестве смягчающих обстоятельств судья принимает признание вины в совершенном правонарушении. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено», сказано в судебных материалах.Фото: «Номер один»