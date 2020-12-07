Авторитетный улан-удэнец нарушил указ главы Бурятии

Ринчу привлекли к ответственности за отсутствие маски
В Улан-Удэ суд рассмотрел административное дело в отношении авторитетного горожанина Андрея Ринчинэ, известного в определенных кругах как Ринча. Его привлекали по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Как следует из материалов дела, днем 1 ноября Андрей Ринчинэ находился в общественном месте (помещении АЗС) без маски и не соблюдал социальную дистанцию. Тем самым он нарушил указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)».
Рассмотрев материалы дела, суд признал Андрея Ринчинэ виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде предупреждения.
«При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность Ринчинэ А.Э. В качестве смягчающих обстоятельств судья принимает признание вины в совершенном правонарушении. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено», сказано в судебных материалах.
Ринча известен в Бурятии как потерпевший по громкому уголовному делу о вымогательстве, возбужденному в отношении другого авторитетного улан-удэнца Ильшата Иванова (Садык) и группы его товарищей. За плечами самого Ринчинэ – судимости за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а также за применение насилия в отношении представителя власти и пьяное вождение. По последним двум статьям Ринчинэ судили в 2018 году и приговорили к 1 год 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?