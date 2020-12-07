Жители Улан-Удэ могут высказать свое мнение по концепции благоустройства сквера

Сквер им. А.С. Пушкина благоустроят в следующем году



Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит голосование среди горожан по обсуждению концепции благоустройства территории сквера им. А.С. Пушкина, который находится по улице Хоца Намсараева.

В следующем году в рамках реализации программы «Формирования комфортной городской среды» в этом сквере планируется отремонтировать постамент памятника Пушкину, а также установить 13 скамеек, 21 урну, 7 цветочниц и 24 светильника.



Голосование продлится до 23 декабря.



Принять участие в голосовании можно



Напомним, летом в ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам (32%). Сквер им. Пушкина оказался на втором месте, набрав 31% голосов.



Фото: мэрия Улан-Удэ В следующем году в рамках реализации программы «Формирования комфортной городской среды» в этом сквере планируется отремонтировать постамент памятника Пушкину, а также установить 13 скамеек, 21 урну, 7 цветочниц и 24 светильника.Голосование продлится до 23 декабря.Принять участие в голосовании можно по этой ссылке Напомним, летом в ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам (32%). Сквер им. Пушкина оказался на втором месте, набрав 31% голосов.Фото: мэрия Улан-Удэ