Жители Улан-Удэ могут высказать свое мнение по концепции благоустройства сквера

Сквер им. А.С. Пушкина благоустроят в следующем году
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит голосование среди горожан по обсуждению концепции благоустройства территории сквера им. А.С. Пушкина, который находится по улице Хоца Намсараева.
В следующем году в рамках реализации программы «Формирования комфортной городской среды» в этом сквере планируется отремонтировать постамент памятника Пушкину, а также установить 13 скамеек, 21 урну, 7 цветочниц и 24 светильника.
Голосование продлится до 23 декабря.
Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.
Напомним, летом в ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам (32%). Сквер им. Пушкина оказался на втором месте, набрав 31% голосов.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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