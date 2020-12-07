Житель Агинского ответит за ДТП, в котором погибли четверо

В Забайкалье хватило года, чтобы довести до суда дело пьяного водителя престижного внедорожника Lexus RX 350



В Забайкалье прокуратура Агинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя районного центра. Он обвиняется в «нарушении лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в краевой прокуратуре.



По версии следствия, 13 ноября 2019 года вечером мужчина, находясь за рулем престижного внедорожника Lexus RX 350 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Агинское – Дульдурга. Выехав на встречную полосу, он допустил столкновение с автомобилем марки Honda Prelude.



В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, еще двум причинен тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Агинский районный суд. В целях обеспечения заявленных потерпевшими исковых требований наложен арест на имущество обвиняемого.В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Фото: drom.ru

