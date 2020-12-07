В Улан-Удэ отключат от электроэнергии закрытые на зиму участки в ДНТ и СНТ

Мэрия столицы Бурятии издала распоряжение о мерах по обеспечению пожарной безопасности зимой 2020-2021 годов



Администрации всех районов Улан-Удэ совместно с председателями ДНТ, СНТ, товариществ собственников недвижимости (ТСН) проведут работу по обеспечению освещением и первичными средствами пожаротушения улиц товариществ. А также - примут меры по отключению от электроэнергии участков, не эксплуатируемых зимой.



Кроме того, обеспечиваются свободные проезды и подъезды пожарных автомобилей к жилым домам, сооружениям и пожарным водоемам. Таковы требования мэрии . Улан-Удэ, которая издала распоряжение о мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2020-2021 годов, сообщили в пресс-службе мунициалитета.



Совместно с управляющими компаниями будет продолжена работа по выявлению и уборке самовольно размещенных объектов движимого имущества. Все технические, подвальные и чердачные помещения, а также тепловые камеры будут обследованы и закрыты. Комитету по управлению имуществом и землепользованию поручено осуществить муниципальный земельный контроль по самовольным постройкам, которые могут быть источниками возникновения пожаров.



Комитет городского хозяйства рекомендует ресурсоснабжающим организациям («Улан-Удэнский энергетический комплекс», «Водоканал», «Россети Сибирь-Бурятэнерго») проверить состояние своих объектов, организовать техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, испытание, модернизацию и реконструкцию электроустановок и электрооборудования. Также необходимо провести ревизию электрощитов и заменить самодельные предохранители на заводские.



Комитет по строительству в соответствии с установленными нормами и правилами обеспечит планируемые и вновь построенные сети водоснабжения наружным противопожарным водоснабжением. МУП «Водоканал» организует своевременный ремонт неисправных пожарных гидрантов, утеплит колодцы пожарных гидрантов и обеспечить их надежную работу в зимних условиях.



Все объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенные в многоквартирных домах, а также общественный транспорт должны оформить информационные стенды на противопожарную тематику.



Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ рекомендуется усилить надзор за соблюдением требований норм и правил противопожарного режима юридическими и физическими лицами.



В случае выявления нарушений правил противопожарного режима при эксплуатации газового оборудования и хранения газовых баллонов на предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах, просьба незамедлительно сообщать в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru

