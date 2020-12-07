В Бурятии Деда Мороза оставили без работы

Власти запретили приглашение на новогодние утренники и ёлки сторонних лиц





На заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции определены условия проведения новогодних мероприятий для воспитанников детских садов и учащихся школ республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, утренники и ёлки будут проводиться только внутри одной группы или одного класса. Если мероприятие проходит в актовом зале, то должно быть обеспечено разделение групп по времени для своевременной дезинфекции и проветривания помещения после каждой группы. Такие же требования распространяются и на школы. Запрещены мероприятия между группами и классами, приглашение сторонних лиц: аниматоров, артистов, а также родителей детей.Также санитарные врачи провели проверку обеспечения эпидемиологической безопасности в театрах, которые будут проводить мероприятия для детей. Для них сохраняются условия допуска детей только одной группой или классом, с разделением последующих групп. Допускаются зрелищные мероприятия на открытом воздухе с обеспечением социального дистанцирования.Общегородские ёлки отменены. Будут закрыты для посетителей детские дома. В них праздничные утренники пройдут без гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.Фото: pixabay.com