Бурятский театр оперы и балета впервые покажет проект в формате онлайн

Концерт на YuoTube-канале театра откроет поклонникам балета молодых артистов



В Бурятии в пятницу, 11 декабря в 18:30, на YuoTube-канале Бурятского театра оперы и балета состоится онлайн-концерт «Балет Бурятии. Новые имена». Он станет пионером в новом для театра формате общения со зрителями, а его главными лицами станут молодые артисты, сообщили в минкультуры республики.



«Изначально планировали общий концерт со всеми артистами, но в итоге пришли к мнению, что сейчас важнее обойтись исключительно молодыми, - объясняет идею художественный руководитель балетной труппы и концерта «Балет Бурятии. Новые имена» Баярто Дамбаев. – Если делать программу с участием звезд, которых все прекрасно знают, то за Лией Балдановой или Баиром Жамбаловым молодежь просто потеряется. А ведь тот же «Большой балет» или успех Дымчикова на престижном конкурсе показал, что наши ребята технически хорошо подготовлены, но мало солируют. Порой чувствуется закомплексованность. Вот от этого надо обязательно уходить, ломать психологию, что отсидеться за спинами старших уже не получится. И вся ответственность за успех концерта уже на них».



Помимо непосредственно балетных номеров во время трансляции «Балет Бурятии. Новые имена» будут показаны также интервью участников с представлением себя, мыслями о творчестве и балете.



«Первый опыт в новом для нас жанре – важный шаг, - отмечает Баярто Дамбаев. - Ведь даже безотносительно пандемии надо двигаться в ногу со временем в вопросах технологий. Да, мы только начинаем, много технических деталей и нюансов выясняются по ходу процесса. Поэтому параллельно получаем еще неоценимый опыт, который пригодится в дальнейшем. Очевидно, что качественный видеоконтент будет востребован даже тогда, когда театр, наконец, откроет двери для публики. Уверен, аудитория нашего балета гораздо шире, чем количество мест в зрительном зале. И, конечно, важно сообщить миру, что в театре, несмотря ни на что, не останавливается творческая работа. Новых идей у нас много. Будем реализовывать».



С участниками концерта Харукой Ямада и Эрдэмом Сандаковым все хорошо знакомы по трансляциям четвертого сезона ТВ-проекта «Большой балет на телеканале «Россия-К». Тимур Дымчиков в ноябре стал обладателем второй премии на престижном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве. Компанию им составят перспективные Елизавета Ульяненко, Маргарита Эрдыниева, Алдар Болтанов, Валерий Видманкин и Александр Нагорянский.



Трансляция будет доступна на сайте uuopera.ru, на канале театра в Youtube и на портале «Культура РФ». Возрастной ценз: 12+



Фото: egov-buryatia.ru







