В Бурятии факт применения насилия педагога к школьнику проверяет следствие

Проверка началась после публикации «Номера один» об инциденте в Ново-Онохойской общеобразовательной школе





В Бурятии начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям педагога Ново-Онохойской общеобразовательной школы. Учитель во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.







По словам начальника управления образования Заиграевского района Елены Тулаевой, по инциденту, произошедшему в Ново-Онохойской школе «в настоящий момент в школе ведется служебное расследование, учитель английского языка написала заявление на увольнение по собственному желанию».



Фото: «Номер один»

В Бурятии начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям педагога Ново-Онохойской общеобразовательной школы. Учитель во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Проверка началась после того, как на сайте «Номер один» сегодня было рассказано об этом инциденте , «так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего», пояснили в управлении.По словам начальника управления образования Заиграевского района Елены Тулаевой, по инциденту, произошедшему в Ново-Онохойской школе «в настоящий момент в школе ведется служебное расследование, учитель английского языка написала заявление на увольнение по собственному желанию».Фото: «Номер один»