07.12.2020
В Бурятии факт применения насилия педагога к школьнику проверяет следствие

В Бурятии факт применения насилия педагога к школьнику проверяет следствие

Проверка началась после публикации «Номера один» об инциденте в Ново-Онохойской общеобразовательной школе

В Бурятии начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям педагога Ново-Онохойской общеобразовательной школы. Учитель во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Проверка началась после того, как на сайте «Номер один» сегодня было рассказано об этом инциденте, «так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего», пояснили в управлении.

По словам начальника управления образования Заиграевского района Елены Тулаевой, по инциденту, произошедшему в Ново-Онохойской школе  «в настоящий момент в школе ведется  служебное расследование, учитель английского языка написала заявление на увольнение по собственному желанию». 

Фото: «Номер один»
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