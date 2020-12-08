В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 перешагнуло за 21 тысячу

Республика занимает пятое место в ДФО по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 21 126. Это на 239 случаев больше, чем было в понедельник, 55% (11 664) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 492 человека, семеро - за минувшие сутки, сообщили в ресубликанском управлении Роспотребнадзора.



Из 239 новых случаев коронавируса: 196 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4422 человека.



В стационарах республики получают лечение 1888 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1504. В отделениях реанимации находится 101 пациент (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65 – 31), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.



Амбулаторное лечение проходят 2 339 пациентов с COVID-19, наблюдаются 8 276 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 16 407 (+184) человек. Дополнительно снято с наблюдения 249 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 815 коек, занято – 1 888, свободны – 927 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.

Амбулаторное лечение проходят 2339 пациента с COVID-19, наблюдается 8276 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 568 человек, с нарастающим итогом – 661 272 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает пятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 2 097,2, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



В ДФО по информации на 7 декабря количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 553,7 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (4 143,5 выявленных случаев), Камчатский край (2 601,4) и Сахалинская область (2 510,4). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –845,0.



Всего в России по состоянию на 7 декабря выявлено 2 488 912 случаев COVID-19 - это 1 897,5 заболевших на 100 тысяч населения.



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