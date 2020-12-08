Медиков Бурятии продолжают вакцинировать от COVID-19

Вторая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» поступила в республику для персонала ковидных госпиталей лабораторий и амбулаторных центров



Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV) поступила в Бурятию на государственное предприятие «Бурят-Фармация», сообщили в минздраве республики.



Партия будет направлена в городскую больницу №5 для дальнейшей вакцинации медицинских работников, которые непосредственно работают с COVID-19: медицинский персонал ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров.



В начале октября одними из первых вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли сотрудники ковидного госпиталя на базе Республиканской клинической инфекционной больницы.



«В октябре вакцинацию медицинские работники перенесли хорошо. За всеми было организовано медицинское наблюдение. На сегодняшний день самочувствие у всех удовлетворительное. Продолжим вакцинировать персонал, который непосредственно работает с ковидом», - отметила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



Перед тем как пройти вакцинацию, необходимо заполнить анкету и пройти осмотр у врача-терапевта. На приеме доктор измерит артериальное давление и температуру. Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, несовместимые лекарственные препараты при вакцинации Гам-Ковид-Вак, которые принимает пациент. Если противопоказаний нет, пациент направляется в процедурный кабинет для вакцинации. Гам-Ковид-Вак хранится в специальном холодильнике при температуре -18 С. В размороженном состоянии вакцина должна храниться не более 30 минут. После инъекции пациенту следует соблюдать покой в течение 30 минут и находиться под наблюдением медиков.





«Препарат состоит из двух компонентов. Сначала вводится первая вакцина, через три недели вторая. Перерыв между окончанием приема препаратов и вакцинацией должен быть не менее 30 дней и 30 дней после введения первого компонента. Вакцина имеет свой уникальный номер. Все данные вакцинируемых заносят в федеральный регистр с указанием индивидуального номера, где, далее, в личном кабинете на портале Госуслуги вакцинируемый отмечает свое самочувствие до периода вакцинации вторым компонентом», - говорит Наталья Аюшеева, врач-терапевт городской поликлиники №5



Врачи рекомендуют воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, а также употребления алкоголя. За 24 часа до и после каждой вакцинации не рекомендуется посещение бани. Принимать душ и ванную можно в обычном режиме.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

