В Бурятии все больше контролирующих ведомств подключаются к инциденту в школе

Делом занялись прокуратура и детский омбудсмен
Прокуратура Бурятии проведет проверку по факту инцидента в Ново-Онохойской общеобразовательной школе, где учительница во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса.
«В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере образования при организации учебного процесса. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», сообщили в надзорном ведомстве.
К делу также подключается Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
«В связи с размещением в СМИ видео о неправомерных действиях учителя английского языка Ново-Онохойской основной общеобразовательной школы обратилась к министру образования и науки Бурятии с просьбой организовать проверку данного инцидента. Для того, чтобы выяснить причины произошедшего, выслушать стороны конфликта выезжаю в школу», - заявила детский омбудсмен.
Напомним, ранее о проведении доследственной проверки, «в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям педагога», сообщил Следственный комитет Бурятии. Между тем сама учитель английского языка уже написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Фото: «Номер один»
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