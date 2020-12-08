В Бурятии зимовка скота началась благоприятно

Животные успели получить хороший нагул, а хозяйства - заготовить корма



Более 600 тысяч голов сельхозживотных вошли в зимовку скота в Бурятии: 330 тысяч голов крупного рогатого скота, 280 тысяч овец и 52 тысячи лошадей. Благоприятные условия первых месяцев зимовки – теплая погода – позволили скоту получить хороший нагул, а хозяйства успели заготовить корма, сообщила пресс-служба минсельхозпрода республики.



Кабанский район Бурятии является одним из лидеров по производству молока и мяса в республике. Всего в районе работают более 100 крестьянских фермерских хозяйств. В число передовиков входит ведущее многопрофильное предприятие – «Байкальское»



«В ФГУП «Байкальское» содержатся 1800 голов крупного рогатого скота, для прохождения зимовки было заготовлено 1200 тонн корма. Нынче мы стабильно вошли в зиму, скот хорошо упитан и кормов заготовлено достаточно», - рассказал главный зоотехник ФГУП «Байкальское» Константин Дроздов.



На мясной ферме «Байкальского» 690 голов крупного рогатого скота. Предприятие является племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой породы. Телочки реализуются в возрасте от 6 до 18 месяцев. Порода является мясной и обладает хорошей выраженностью мраморного мяса. По словам зоотехника, при хорошем кормлении эта порода дает высокие среднесуточные приросты – около 1,5 килограмма.



Еще одно успешное предприятие, расположенное не подоплеку от Кабанска и плавно вошедшее в зимовку – ООО «Рубин». Хозяйство также входит в число передовиков и является племенным репродуктором по разведению скота: герефордской породы мясного направления и черно-пестрой породы молочного направления. В хозяйстве сейчас 1,5 тысячи крупного рогатого скота, из которых 750 голов мясного и 750 молочного скота. По словам зоотехника Елены Помазкиной, в зимовку предприятие вошло по плану.



«Все проходит в штатном режиме. У нас небольшие трудности только будут с зерновыми, потому что летом из-за плохих климатических условий не удалось получить планируемый урожай зерновых, их нам придется докупить. А вот грубые и сочные корма мы заготовили в полном объеме и даже немного выше плана», - рассказала она.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz





