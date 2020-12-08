Роспотребнадзор подал жалобу по вечеринке в «Фабрике гриль»

Постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ проверит Верховный суд Бурятии
Управление Роспотребнадзора по Бурятии подало апелляционную жалобу в Верховный суд республики на постановление Октябрьского районного суда Улан-Удэ о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Кирилла Покацкого, сообщили в пресс-службе управления.
Как сообщал «Номер один», в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан региональным управлением Роспотребнадзора временно в Улан-Удэ приостановлена работа заведения «Фабрика гриль», в которой 21 ноября по информации полиции проведено массовое развлекательное мероприятие. Между тем, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории республики введен запрет на проведение таких мероприятий, пояснили в управлении.
Отметим, коллизия, судя по всему, сейчас носит уже формальный юридический характер.
Фото: egov-buryatia.ru
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