Мэрия Улан-Удэ расторгает контракт с перевозчиком по маршруту №92

Пассажиры таким решением недовольны





Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ в лице его председателя Юрия Ткачева принял решение о расторжении с 14 декабря контракта на перевозки по маршруту №92. Причина – неоднократные нарушения утвержденного графика движения. Соответствующее письмо в адрес некоммерческого партнерства «Транспортная компания «Дархан-Авто» появилось в паблике «Аноним 03».

Какую альтернативу предложит мэрия жителям Медведчиково взамен «уволенного» с маршрута перевозчика, пока не известно.







Автор поста, проживающий в Медведчиково, утверждает, что ранее с этим маршрутом были проблемы: автобусы сначала ходили часто, а затем «совсем плохо стал ходить». Но последние две недели ситуация нормализовалась.«Две недели назад оставшиеся водители провели собрание с жителями станции и создали в Вайбере чат. И, о чудо! Мы теперь нормально ездим, не ждём по 20-40 минут на остановках и знаем, когда и где маршрут заберёт наших детей с остановки у школы и привезёт домой! И водителям самим стало гораздо радостнее работать, и пассажиры появились. И все было бы хорошо, если бы не вот эта бумага, которую прислали вчера в чат: 14 декабря маршрут закрывают из-за якобы несоблюдения графика. Может быть, администрация теперь нас возить будет?», пишет горожанин.Фото: «Номер один», «Аноним 03»