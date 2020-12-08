Жители Бурятии накопили на банковских вкладах 70 млрд рублей

Остатки на счетах рублевых депозитов растут, вклады в иностранной валюте снижаются



В Бурятии по сравнению с 1 ноября 2019 года остатки по вкладам жителей республики увеличились на 7,5 миллиарда рублей и по состоянию на 1 ноября нынешнего года достигли 70 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального подразделения Сибирского главного управления Банка России



«Мы видим, что, несмотря на снижение ставок по вкладам, интерес граждан к этому финансовому продукту сохраняется. За 2019 год вклады в Бурятии выросли на 12%, с января по октябрь 2020 года – почти на 4%», - отметила Наталья Эйрих, управляющий республиканским подразделением Банка России.



По-прежнему жители республики отдают предпочтение рублевым депозитам. За 12 месяцев остатки на таких счетах выросли на 13% - до 64 миллиардов рублей. Вклады в иностранной валюте снизились на 3% - до 5,8 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте.



Напомним, что максимальная сумма страхового возмещения по вкладам в банках составляет 1,4 миллиона рублей. С 1 октября 2020 года предусмотрен повышенный лимит - 10 миллионов рублей, который действует в некоторых случаях. Например, если вкладчик получил крупную сумму в наследство, по решению суда, в результате продажи квартиры и в ряде других ситуаций. Увеличенная страховка действует три месяца с момента перечисления денег на депозит.



Фото: Банк России

