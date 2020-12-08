Жители Бурятии не хотят работать на местных стройках

Строительной отрасли республики остро не хватает квалифицированных кадров





Глава Бурятии Алексей Цыденов 7 декабря провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата в строительной отрасли республики, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Председатель правления региональной ассоциации СРО «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев доложил о развитии строительного комплекса и вопросах, возникающих у предприятий отрасли.- За последние два года бюджетные инвестиции позволили построить много социальных объектов: детские сады, школы, объекты спорта и здравоохранения. Мы действительно видим положительную динамику. Подводя краткие итоги 2020 года, можно сказать, что в целом строительная отрасль с поставленными задачами справляется, несмотря на все сложности с коронавирусом. Строятся социальные объекты, жилые дома и так далее, - отметил он.В Бурятии на сегодня число строительных организаций увеличилось до 378, в них работают более 5,7 тысяч человек. Компании занимаются строительством жилых домов, дорожным строительством, инженерными, общестроительными и другими работами.- Динамика роста строительных организаций по годам положительная. Но по кадрам такой прогрессии не происходит. Это вопрос, на котором я хотел бы заострить внимание. Мы остро нуждаемся именно в кадрах, подготовке специалистов среднего звена: каменщиков, бетонщиков, плотников, арматурщиков. А также машинистов башенных кранов, отделочников - весь спектр основных строительных специальностей сегодня в дефиците, - рассказал Доржиев.Глава Бурятии согласился, что данный вопрос для сферы остается очень актуальным.- Несмотря на то, что в текущей ситуации, когда мы не могли привлекать иностранную рабочую силу, отчего спрос на специалистов вырос. Сейчас у рабочих специальностей в строительстве зарплата зачастую заметно выше, чем у рядовых сотрудников в банке или в администрации, - отметил Алексей Цыденов.Геннадий Доржиев рассказал о созданном в компании ООО «СмитИнвест» учебном центре.- Мы в апреле приобрели металлическую опалубку. Моделировали квартиры по проектам. Сегодня наша бригада, по словам наших субподрядчиков, являются лучшей. И у них хорошая заработная плата. Перспективы развития собственных учебных центров, конечно хорошие, но мы тесно сотрудничаем и со средне специальными учебными заведениями, в частности с нашим профильным строительным техникумом, - сообщил он.Председатель правления региональной ассоциации СРО «Строители ТПП РБ» также рассказал, как строительные компании борются за кадры, которые предпочитают работать вахтой в других регионах.- Люди порой уезжают на вахты, там зарплата около 100 тысяч за несколько месяцев. Иногда их обманывают, зарплату не платят. Справедливости ради, нужно сказать, что есть и честные хорошие компании. Кстати в этом году из-за коронавируса большое количество наших земляков остались работать здесь, в республике, не уехали на вахту. Ведь мы сейчас 40-60 тысяч платим. Это реальный уровень зарплаты, который работник может получать на стройке. Еще одна проблема вахтовиков – жизнь далеко от семьи. Мы с коллегой договорились работать в этом направлении. Он сейчас создает общежитие для наших земляков. С двумя видами комнат – семейными и для нескольких человек. То есть сейчас мы все идем к обеспечению своих работников жильем. Или к компенсации аренды жилья на период обучения и строительства. Ведь у нас основной потенциал кадров – это специалисты из районов, - объяснил Доржиев.Глава Бурятии отметил, что развитие строительной отрасли в Бурятии и России в целом является одним из основных факторов роста экономики.- Президентом поставлены очень амбициозные и сложные задачи в рамках национальных проектов. Строить нужно много, а для этого нужно создавать условия для развития строительной отрасли, - заявил он.Глава Бурятии дал ряд поручений министерству образования, СРО «Строители ТПП РБ» и другим ведомствам по организации обучения специалистов для строительной сферы и популяризации профессии, в частности, проработке возможности учреждения профессиональных премий на звание лучших по специальности, и проведения других мероприятий в данном направлении.Фото: «Номер один»