В Бурятии ударившую школьника учительницу уволят по статье

Педагога подвела излишняя эмоциональность, сообщили в Минобразе
Сегодня в Минобразе Бурятии дали оценку инциденту в Ново-Онохойской общеобразовательной школе, где учительница во время урока отругала и ударила рукой по голове ученика 7-го класса. Официальную позицию министерства озвучил заместитель министра образования и науки РБ Валерий Поздняков.
«У нас в республике произошел такой вопиющий случай, что в принципе не характерно для наших школ, но тем ни менее вот такое случилось. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении данного учителя будут приняты меры», сказал он.
По словам чиновника, «никаких предпосылок для конфликта не было. Педагог имеет 10-летний стаж. Женщина, являющаяся уроженкой Заиграевского района, работала в нескольких школах этого района. Со 2 сентября 2019 года ее приняли на работу в Ново-Онохойскую школу.
«Она зарекомендовала себя как хороший, грамотный педагог. Имеет различные дипломы, умела увлечь своих учеников. Ну и в характеристике отмечается эмоциональность данного учителя. Она могла зажечь ребят участвовать в различных мероприятиях. Вот, видимо, эта эмоциональность ее в какой-то момент, наверное, подвела», - сообщил Валерий Поздняков.
По словам замминистра, скорее всего учительницу уволят по п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ – за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. Тот факт, что педагог уже сама написала заявление об увольнении по собственному желанию, не играет роли.
«Факт имел место быть. Нельзя допускать такого человека к работе с детьми. В дальнейшем, возможно, по решению комиссии по делам несовершеннолетних допуск может быть. Но это уже в будущем, скажем так, это уже отдельная история, - отметил чиновник. - Дело в том, что родители данного ученика также являются учителями этой школы. Пока мы не знаем, будут ли родители подавать заявление в правоохранительные органы. Это уже компетенция правоохранительных органов и родителей. Но тут никак не по собственному желанию будет увольнение, а по статье».
По мнению замминистра, не играет роли и то, как себя вел на уроке школьник.
«Тут без разницы, какой ученик. Задача педагога в том, что учитель должен вести себя соответствующе», - сказал Валерий Поздняков.
Напомним, проверкой происшествия в школе сейчас занимаются прокуратура, Следственный комитет и Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии.
Фото: скриншот видео «Аноним 03»
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