В пригороде Улан-Удэ произошел крупный пожар

В селе Хойто-Бэе сгорели два дома и надворные постройки



В пригороде Улан-Удэ, в селе Хойто-Бэе Иволгинского района, накануне произошел пожар на территории двух домовладений. На момент прибытия пожарных горели один дом и крыша второго, а также несколько строений, пламя распространялось на другие постройки.



Тушение осложнялось поздним обнаружением пожара, сильным ветром и плотной застройкой. К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и шестого Иволгинского отряда противопожарной службы республики.



В результате пожара на первом участке сгорели дом и гараж, на территории второго уничтожены дом, баня, выгорела кровля гаража, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: возможно печная дверца была оставлена открытой. Жильцы домов размещены у родственников и соседей.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

