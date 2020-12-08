В Бурятии продолжают нарушать масочный режим

Только за минувшие сутки составлено 110 административных протоколов за игнорирование санитарно–эпидемиологических норм



В Бурятии продолжат часто выявлять нарушения дезинфекционного и масочного режимов в помещениях с массовым пребыванием посетителей. За минувшие сутки составлено 110 протоколов об административном правонарушении за игнорирование санитарно–эпидемиологических норм, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Так, составлены протоколы в отношении должностных лиц в одном из торговых павильонов ТРЦ «Пионер» и магазина «Л’Этуаль» в ТРЦ «Capital Mall» из-за нарушений масочного режима в торговом зале. Также за нарушение масочного режима при обслуживании покупателей привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель на сельскохозяйственном рынке «Стимул». Нарушение дезинфекционного режима выявлено среди торговых точек в ТЦ «Сагаан морин». В магазине разливного пива «Bank Beer» у сотрудников отсутствовали медицинские книжки и справки об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19. Все материалы по выявленным нарушениям направлены в суд.



Мобильные группы продолжают дневные и вечерние рейды, проверяя объекты торговли, общепита и сферы услуг на обеспечение санитарно–эпидемиологических норм. В Улан-Удэ ежедневно проводят рейды мобильные группы администраций городских районов, министерства промышленности и торговли совместно с Комитетом по потребительскому рынку и предпринимательству администрации города, министерства туризма. А также сформирована отдельная группа для проведения профилактической работы на транспорте под кураторством минтранса Бурятии. За минувшие сутки контрольными мероприятиями охвачено свыше 400 объектов торговли, общепита и сферы сервиса.



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