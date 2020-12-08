Поднявшая руку на школьника учительница извинилась

Педагог рассказала об обстоятельствах инцидента
Учительница английского языка Ново-Онохойской общеобразовательной школы рассказала об обстоятельствах конфликта на уроке, в ходе которого она отругала и ударила семиклассника. По словам женщины, после перемены дети никак не могли успокоиться.
- Я зашла на урок на перемене. В классе было шумно. Но так и должно быть, потому что это перемена. Я решила, что как прозвенит звонок, дети успокоятся. Но, этого, к сожалению, не произошло. Я начала урок, поприветствовала всех. На какое-то мгновение стало тише, но потом, когда дети сели, они вновь начали шуметь.
По словам педагога, несмотря на обстановку, она решила продолжать урок.
- Попросила открыть учебники, показала, какое задание нужно делать. Показала правило, которое они должны были разобрать. Я попросила девочку, чтобы она прочитала это правило вслух. Понадеялась, что дети к ней прислушаются. Но, к сожалению, этого тоже не произошло. Девочке было трудно выполнять задание. Тогда я сказала: «Хорошо дети, если вы не хотите со мной изучать, то вы можете самостоятельно это правило изучить, примеры выписать, перевести». Те, кто услышал, стали выполнять. Однако некоторые не прислушались и не реагировали на замечания. Остальное вы видели на видео, - рассказала женщина.
Учительница отметила, что осознает свою вину.
- Мне очень жаль маму этого ребенка и самого ребенка тоже очень жаль. Перед мамой я уже извинилась и перед ребенком тоже извинюсь обязательно, - сообщила она.
Напомним, в Минобразе Бурятии ранее сообщили, что учительница с 10-летним стажем зарекомендовала себя как хороший, грамотный педагог, награждена различными дипломами. Однако теперь ее уволят по п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ – за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. Тот факт, что педагог уже сама написала заявление об увольнении по собственному желанию, не сыграет никакой роли.
Фото: «Номер один»
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