В скукоте, но не в ковиде

Главный санитарный врач Бурятии призвал жителей республики встречать 2021-й год по домам
Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев призвал жителей Бурятии отмечать Новый год дома в кругу семьи. «Предстоящие праздники и новогодние каникулы должны быть, в первую очередь, безопасными», - подчеркнул он в своем обращении, напомнив, что в «республике еще сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции».
«По традиции Новый год – это семейный праздник. И я рекомендую всем провести его в кругу семьи. Заранее подготовьте подарки и приобретите продукты к праздничному столу, не оставляйте все на последние дни. Воздержитесь от походов в заведения общественного питания, а также поездок за границу. Необходимо учитывать возможные изменения эпидобстановки в странах и введение карантинных мероприятий», - считает главный санитарный врач республики.
Обращась к руководителям трудовых коллективов, он призывал их отказаться от проведения корпоративов, групповых выездов на туристические базы. «Уходящий 2020 год дал понять, что здоровье родных – самое важное. И, пожалуй, это главное, что мы будем желать друг другу в новогоднюю ночь», - уверен Сергей Ханхареев.
На заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции
Как сообщал «Номер один», в республике также уже определены условия проведения новогодних мероприятий для воспитанников детских садов и учащихся школ республики. Утренники и ёлки будут проводиться только внутри одной группы или одного класса. Если мероприятие проходит в актовом зале, то должно быть обеспечено разделение групп по времени для своевременной дезинфекции и проветривания помещения после каждой группы. Такие же требования распространяются и на школы. Запрещены мероприятия между группами и классами, приглашение сторонних лиц: аниматоров, артистов, а также родителей детей.
Также санитарные врачи провели проверку обеспечения эпидемиологической безопасности в театрах, которые будут проводить мероприятия для детей. Для них сохраняются условия допуска детей только одной группой или классом, с разделением последующих групп. Допускаются зрелищные мероприятия на открытом воздухе с обеспечением социального дистанцирования.
Общегородские ёлки отменены. Будут закрыты для посетителей детские дома. В них праздничные утренники пройдут без гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Бурятии
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