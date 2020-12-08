Житель Бурятии убил гражданина КНР

Убийца пытался скрыться в Забайкалье, но его задержали по ориентировке



В Бурятии задержан местный житель, обвиняемый в убийстве гражданина КНР. Тело 41-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено 6 декабря вечером в селе Телемба на территории деревообрабатывающего предприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель, с которым у иностранца накануне произошел конфликт. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Телемба. После употребления спиртных напитков 5 декабря он зашел на территорию местной пилорамы, где случайно повредил двери одного из строений. К нему подошел иностранный рабочий, жена которого являлась директором предприятия, и потребовал починить дверь. Мужчина согласился и пообещал прийти на завтра для ремонта. Однако в течение следующего дня он продолжил распивать спиртное. А 6 декабря вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вспомнил про конфликт из-за сломанной двери.



Решив разобраться с иностранцем, обвиняемый взял дома охотничье ружье, зарядил его, положил в машину и приехал на территорию пилорамы. После непродолжительного разговора со своей жертвой злоумышленник схватил ружье и выстрелил противнику в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Обвиняемый скрылся с пилорамы на своем автомобиле, на котором направился в соседний Забайкальский край, а по пути выбросил ружье и патроны. В Чите следующим утром его задержали сотрудники ДПС, получившие ориентировку, после чего передали мужчину прибывшим из Бурятии сотрудникам уголовного розыска.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



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