В Забайкалье резко сбросили цену на «сволочь»

Краевой суд определил компенсацию за телефонную ругань, снизив сумму в шесть раз от запроса истца







Судебная коллегия краевого суда Забайкалья, рассматривая апелляционную жалобу, взыскала с жителя региона за телефонную ругань 5 тысяч рублей моральной компенсации вместо 30 тысяч, запрашиваемых оскорбленной стороной.



Телефонный разговор, ставший предметом рассмотрения в суде, состоялся в июне нынешнего года. Один из собеседников не стесняясь в выражениях, трижды назвал своего оппонента «сволочью» и послал его в ж… Обратившись в суд, истец просил взыскать с ответчика 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.



Суд первой инстанции не нашел в разговоре ничего, выходящего за рамки закона, хотя истец, в качестве доказательств, предоставил соответствующие аудиоматериалы.



Рассматривая апелляционную жалобу истца, судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с решением районной Фемиды, посчитав, что требование компенсации морального вреда подлежит удовлетворению. Истец ссылался на причинение ему нравственных страданий оскорблениями со стороны ответчика, а факт оскорбления установлен судом первой инстанции и подтвержден имеющимися в деле доказательствами.



Судебная коллегия учла характер и содержание высказываний ответчика, конкретные обстоятельства дела, требования разумности и справедливости и взыскала в пользу истца компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого суда.



Осуждая любую ругань и отдавая должность гуманности судебных инстанций Забайкалья, отметим, что, судя по пресс-релизу краевого суда, оштрафованный абонент, в принципе пользовался хоть и грубой, но вполне нормативной лексикой. Польза одна – цену грубости назвали с точностью до копейки.



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