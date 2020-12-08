В Бурятии росгвардейцы задержали участника драки

Житель Забайкалья в ходе пьяного конфликта ранил ножом оппонента







В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны около полуночи получили сообщение о том, что на производственной базе в селе Сосново-Озерское произошла драка. Один из участников нанес другому ножевое ранение и убежал в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали скорую помощь, раненого мужчину госпитализировали.



Установив приметы и личность подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки прилегающей территории под утро задержали подозреваемого. Сначала злоумышленник скрывался в поле на окраине районного центра, а затем, замерзнув, решил спрятаться в одном из заброшенных зданий на территории пилорамы, где и произошла драка, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Установлено, что он и пострадавший вместе работали на пилораме, при распитии спиртных напитков двое мужчин повздорили. В ходе конфликта 20-летний житель Забайкальского края нанес ножевое ранение своему коллеге. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: Росгвардия

