Первый бурятский национальный телеканал получил название «Буряад ТВ»

Он начнет работу в 2021 году





В начале ноября жителям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области было предложено придумать название для телеканала, который будет вещать на бурятском языке.

Оно могло состоять из одного или двух бурятских слов. Главное условие - при переводе на латиницу у названия не должно теряться правильное прочтение.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, поступило свыше 60 предложений, из которых организаторы выбрали 10 наиболее часто повторяющихся. В финал голосования прошли такие варианты как «Алтаргана-ТВ», «Амар мэндэ», «Байгал-ТВ», «Буряад ТВ», «Буряад орон», «Гуламта», «Соембо», «Сугтаа», «Тоонто» и «Урагшаа».Большинством голосов выбрано название «Буряад ТВ».Первый бурятский телеканал начнет работать в 2021 году. Круглосуточное вещание будет осуществляться на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии