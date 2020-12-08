В Бурятии заключено почти 1,5 тыс договоров «дальневосточной ипотеки»

Республика находится на четвертом месте в ДФО по этому показателю



В Бурятии за год реализации программы «Дальневосточная ипотека» по ней заключено 1479 договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей в ДФО, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике. Это четвертое место в округе.



Лидерами по числу кредитов, предоставленных по программе, являются: Приморский край, где выдано 3864 льготных кредита на общую сумму 14,8 млрд рублей, Якутия – здесь заключено 3168 договоров на сумму 12,1 млрд рублей и Хабаровский край (1924 договора на сумму свыше 7 млрд рублей).



Всего в течение года в рамках программы заключено 13 784 кредитных договора на общую сумму 48,9 млрд рублей со средней суммой кредита 3,55 млн рублей. Для индивидуального жилищного строительства по программе «Дальневосточная ипотека» банки выдали на сегодняшний день 621 кредит на общую сумму более 2,1 млрд рублей. Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам ДФО составляет 3,51 млн рублей.



Напомним, после подписания 7 декабря 2019 года соответствующего постановления правительства Российской Федерации, у молодых семей, проживающих на территории ДФО, и в которых супругам не более 35 лет, появилась возможность улучшить свои жилищные условия, купить квартиру или дом по беспрецедентно низкой ставке в 2% годовых.



За год, прошедший с момента старта программы, условия «Дальневосточной ипотеки» расширились, сделав ее более доступной для жителей ДФО. В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с получателями земли по программе «Дальневосточный гектар» и участниками программы «Дальневосточная ипотека» в Благовещенске подписал постановление правительства РФ, которое внесло изменения в условия действия программы «Дальневосточная ипотека» и позволило воспользоваться льготным кредитом еще большему количеству россиян. Воспользоваться льготным кредитом под 2% теперь могут жители других регионов России при переезде на Дальний Восток. Это касается участников региональных программам повышения мобильности трудовых ресурсов. Кроме того, при оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство стало возможным оставить в залог можно недвижимость в любом регионе страны.



«Программа работает на закрепление молодых семей в ДФО, - прокомментировал и.о. генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Александр Логунов. - Она стала успешной даже в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции. Цель программы – реальная помощь людям. Решение жилищного вопроса работает на то, чтобы люди оставались в регионе, росли семьи, появлялись новые. Расширение условий программы – в частности, на людей, переезжающих на Дальний Восток по программам трудмобильности, поможет привлечь в Дальневосточный федеральный округ высококвалифицированных специалистов».



Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми и участникам программы «Дальневосточный гектар». Решение о внедрении в ДФО ипотеки 2% принял президент РФ на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 15%. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 13 банков, причем шесть банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста Агентства по вопросам получения ипотеки под 2% годовых.



Фото: minvr.gov.ru