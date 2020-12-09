Внутрь - нельзя!

Пандемия коронавируса не только осложняет всем жизнь, но и искушает любителей выпить все, что горит

Если раньше у определенной прослойки нашего общества было модно употреблять «Боярышник» и ему подобные напитки, то сегодня алголизированный контингент пробует новые вкусы. А именно распространенные сегодня антисептики.

Роспотребнадзор, подчеркивая серьезность ситуации, даже выступил с официальным обращением к любителям экстремального злоупотребления.Использование данного антисептика представляет опасность для здоровья человека. Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу или заглатывании, предупредило ведомство.Но остановит ли это предупреждение бесстрашных алкоголиков из маргинальной среды, готовых поглощать и ракетное топливо, не говоря уже об антисептиках?Хотя, может быть, наши любители «боярки» заботятся не о том, как бы наклюкаться, а о безопасности? Может, они думают, что таким образом убивают коронавирус на корню, отправляя спиртосодержащие растворы внутрь себя? Ну и подумаешь, ослепнем, зато дезинфекция. Логика выживших…Нарисовал Укусика Покусай