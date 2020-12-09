В Бурятии процветают кумовство и коррупция

Чиновники берут взятки и назначают в подведомственные организации родственников
9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией прокуратура Бурятии отчиталась о борьбе с этим явлением.
По данным надзорного ведомства, с начала года в республике вскрыто 1100 нарушений антикоррупционного законодательства. Для их устранения внесено 321 представление, направлено 35 исков в суд о взыскании почти 24 млн. рублей, принесено 83 протеста на незаконные правовые акты. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 269 лиц, возбуждено 15 уголовных дел.
Всего на территории республики учтено 172 коррупционных преступления, почти половина из них связаны со взяточничеством.
В этом году прокурорами вскрыто более 400 нарушений должностными лицами обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
«Распространены случаи назначения чиновниками в подведомственные организации своих родственников, не отвечающих квалификационным требованиям, либо необоснованного применения к ним мер поощрения и материального стимулирования», отметили в прокуратуре.
Так, главой сельского поселения в Муйском районе с нарушением требований законодательства проведен открытый аукцион по продаже земельного участка. Решением антимонопольного органа местная администрация признана нарушившей закон о защите конкуренции. Несмотря на это, глава поселения не отменил результаты аукциона и заключил договор купли-продажи участка с победителем торгов – своей матерью. По иску прокурора суд обязал совет депутатов поселения решить вопрос об удалении главы в отставку.
В этом году по фактам фиктивного трудоустройства работников в муниципальные образовательные организации возбуждено 8 уголовных дел.
В Баргузинском районе возбуждено уголовное дело в связи с оплатой фактически непоставленного в лесхоз погрузчика. Причиненный бюджету ущерб превысил 100 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
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