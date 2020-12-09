В Бурятии процветают кумовство и коррупция

Чиновники берут взятки и назначают в подведомственные организации родственников





9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией прокуратура Бурятии отчиталась о борьбе с этим явлением.

По данным надзорного ведомства, с начала года в республике вскрыто 1100 нарушений антикоррупционного законодательства. Для их устранения внесено 321 представление, направлено 35 исков в суд о взыскании почти 24 млн. рублей, принесено 83 протеста на незаконные правовые акты. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 269 лиц, возбуждено 15 уголовных дел.Всего на территории республики учтено 172 коррупционных преступления, почти половина из них связаны со взяточничеством.В этом году прокурорами вскрыто более 400 нарушений должностными лицами обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.«Распространены случаи назначения чиновниками в подведомственные организации своих родственников, не отвечающих квалификационным требованиям, либо необоснованного применения к ним мер поощрения и материального стимулирования», отметили в прокуратуре.Так, главой сельского поселения в Муйском районе с нарушением требований законодательства проведен открытый аукцион по продаже земельного участка. Решением антимонопольного органа местная администрация признана нарушившей закон о защите конкуренции. Несмотря на это, глава поселения не отменил результаты аукциона и заключил договор купли-продажи участка с победителем торгов – своей матерью. По иску прокурора суд обязал совет депутатов поселения решить вопрос об удалении главы в отставку.В этом году по фактам фиктивного трудоустройства работников в муниципальные образовательные организации возбуждено 8 уголовных дел.В Баргузинском районе возбуждено уголовное дело в связи с оплатой фактически непоставленного в лесхоз погрузчика. Причиненный бюджету ущерб превысил 100 тыс. рублей.Фото: «Номер один»