Лесников Бурятии наказали за бездействие

Они не торопились взыскивать ущерб, нанесенный незаконными рубками





Прокуратура Бурятии в ходе проверки вскрыты факты бездействия должностных лиц Селенгинского и Гусиноозерского лесничеств при выявлении нарушений лесного законодательства.

«К примеру, совершивший в мае 2020 года административное нарушение лесопользователь привлечен к ответственности только в ноябре этого года после внесенного прокурором представления в Селенгинское лесничество», рассказали в надзорном ведомстве.По представлению прокурора Гусиноозерским лесничеством приняты меры по взысканию ущерба в сумме 70 тыс. рублей, причиненного в результате незаконной рубки лесных насаждений в июне этого года.По итогам проверки прокуратуры Республиканское агентство лесного хозяйства привлекло должностных лиц лесничеств к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»