09.12.2020
В Улан-Удэ ТГК-14 заставили сделать перерасчет жителям оставшихся без тепла домов

В Улан-Удэ ТГК-14 заставили сделать перерасчет жителям оставшихся без тепла домов

Тепло в домах отсутствовало более трех суток

Прокуратура Бурятии провела проверку по факту аварийного отключения от теплоснабжения 22 домов частного сектора в Железнодорожном районе Улан-Удэ в сентябре этого года.

«Вопреки правилам, утвержденным постановлением правительства России, продолжительность перерыва отопления составила более 24 часов в течение месяца. Суммарно теплоснабжение в домах отсутствовало 86 часов», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор внес руководителю филиала ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» представление, по результатам рассмотрения которого собственникам домов произведен перерасчет платы за отопление на сумму 9,5 тыс. рублей.

Также по инициативе прокуратуры виновное должностное лицо энергокомпании привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Фото: «Номер один»
тгк
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