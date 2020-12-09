В Улан-Удэ ТГК-14 заставили сделать перерасчет жителям оставшихся без тепла домов

Тепло в домах отсутствовало более трех суток



Прокуратура Бурятии провела проверку по факту аварийного отключения от теплоснабжения 22 домов частного сектора в Железнодорожном районе Улан-Удэ в сентябре этого года.



«Вопреки правилам, утвержденным постановлением правительства России, продолжительность перерыва отопления составила более 24 часов в течение месяца. Суммарно теплоснабжение в домах отсутствовало 86 часов», сообщили в надзорном ведомстве.



Прокурор внес руководителю филиала ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» представление, по результатам рассмотрения которого собственникам домов произведен перерасчет платы за отопление на сумму 9,5 тыс. рублей.



Также по инициативе прокуратуры виновное должностное лицо энергокомпании привлечено к административной ответственности и оштрафовано.



Фото: «Номер один»