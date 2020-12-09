В Забайкалье отправлены за решетку 12 борзых борзинцев

Организованной преступной группе доказано совершение почти 60 преступлений



В Забайкалье Краснокаменский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 12 жителей города Борзи. Они обвинялись в кражах, совершенных организованной группой, с причинением крупного ущерба) и в вымогательстве в крупном размере, совершенном организованной группой, сообщили в краевой прокуратуре.



Суд установил, что с 2010 по 2016 год организованная группа совершала на территории Борзи, а также Борзинского, Оловяннинского, Ононского и Забайкальского районов хищения скота и вымогательства с военнослужащих. К совершению ряда других преступлений преступники привлекали не входящих в организованную группу жителей районного центра.

Всего ими причинен ущерб на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей.



Деятельность преступной группы пресечена в 2016 году после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления МВД России. После этого в районе отмечено улучшение криминогенной обстановки, снижение количества имущественных преступлений, в особенности краж скота.



Судебное следствие по уголовному делу длилось более года, за этот период допрошено более 100 потерпевших и свидетелей. Благодаря слаженной работе государственных обвинителей из числа работников Борзинской межрайонной прокуратуры суду представлены доказательства в совершении фигурантами уголовного дела почти 60 преступлений.



В ходе досудебного производства и судебного следствия потерпевшим возмещен ущерб в сумме около 2 миллиона рублей.



Суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными и назначил организатору вымогательства и лидеру преступной группы наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Основным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7,5 лет в исправительных колониях строгого и общего режима. Четырем лицам, не входившим в состав организованной группы и принявшим меры к возмещению причиненного ущерба, назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком от 3 до 4,5 лет.



Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.



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