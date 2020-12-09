В Бурятии снижается суточный прирост COVID-19 и смертность

За минувшие сутки заболели 225 человек, выздоровели - 354 человека



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 21 351. Это на 225 случаев больше, чем было во вторник, 55% (11 750) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 497 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 225 новых случаев коронавируса: 178 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 218 человек.



В стационарах республики получают лечение 1 843 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 32), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 462. В отделениях реанимации находится 98 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 37.



Амбулаторное лечение проходят 2 250 пациентов с COVID-19, наблюдаются 7 697 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 16761 (+354) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 735 коек, занято – 1 843, свободны 892 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки





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