В Улан-Удэ за антисанитарию закрыт частный детсад «Мандаринка»

В 30% смывов с его объектов внешней среды обнаружен рост кишечной палочки



В Улан-Удэ в ходе проверки частного детского сада «Мандаринка» (ул. Арбузова 4а) выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для жизни и здоровья детей и возникновения массовых инфекционных заболеваний, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Детсад работал без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии; приготовление блюд осуществлялось младшим воспитателем в комнате для приема пищи персонала, в которой отсутствовали условия для обработки сырья и кухонной посуды. Кроме того, принимались продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность, не проводился входной контроль поступающих продуктов, а питание детей велось без составления примерного меню, не осуществлялся контроль температурного режима в холодильнике. Более того, в питании детей использовался запрещенный продукт (спред растительно-жировой) и др.



По результатам лабораторных исследований установлено, что в 30% смывов с объектов внешней среды обнаружен рост кишечной палочки.



Республиканское управление Роспотребнадзора возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого суд Железнодорожного района Улан-Удэ вынес постановление об административном приостановлении деятельности частного детского сада на срок 90 суток.



Фото: egov-buryatia.ru



