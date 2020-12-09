09.12.2020
В Улан-Удэ ищут пропавшего подростка

В Улан-Удэ ищут пропавшего подростка

Он ушел из дома 29 ноября и до сих пор не вернулся, ранее неоднократно уходил

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Кокорина, который 29 ноября около 12:00 ушел из дома на улице Автодорожной и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее неоднократно уходил.

Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 174 см, глаза карие, волосы каштановые.

Был одет: куртка черного цвета, кофта красная с надписью «JUSTDOIT», трико спортивное черное, с карманами на замке в области колен, кроссовки темные с белой подошвой, шапка вязаная черного цвета.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)622-605, 8(914)050-84-85, 8(914)844-79-90 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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