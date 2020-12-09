В Улан-Удэ ищут пропавшего подростка

Он ушел из дома 29 ноября и до сих пор не вернулся, ранее неоднократно уходил



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Кокорина, который 29 ноября около 12:00 ушел из дома на улице Автодорожной и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее неоднократно уходил.



Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 174 см, глаза карие, волосы каштановые.



Был одет: куртка черного цвета, кофта красная с надписью «JUSTDOIT», трико спортивное черное, с карманами на замке в области колен, кроссовки темные с белой подошвой, шапка вязаная черного цвета.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)622-605, 8(914)050-84-85, 8(914)844-79-90 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

