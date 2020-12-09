В Бурятии прорывом дамбы на реке Джида уничтожена кормовая база рыб

Золотодобывающее «СП-инвест» игнорировало требования об охране водных объектов
Золотодобывающее «СП-инвест» виновато в прорыве технологической дамбы в Закаменском Бурятии. Авария нарушила экологический баланс в районе реки Джида, ее последствия в перспективе негативно отразятся на водных биоресурсах, так как уничтожена кормовая база рыб. Об этом сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре, которая завершила проверку по факту аварии.
Напомним, что 5 октября нынешнего года в ходе проведения добычных работ ООО «СП-Инвест» на россыпи золота ручья Горхын в результате оттаивания вечной мерзлоты была нарушена целостность дамбы, из-за чего технологическая вода попала в реку Джида.
Согласно данным полученным в ходе проверки, юридическое лицо проигнорировало обязательные требования закона об охране водных объектов, организовало свои работы без учета особенностей вечной мерзлоты. Оттаивание илов привело к скоплению воды, которая разрушила дамбу и около 10 тысяч кубометров технической жидкости вылилось из отстойника.
По результатам проб в воде ручья Горхын и реки Джида зафиксировано превышение взвешенных веществ почти в 7 раз, меди в 1,3 раза, цинка в два раза. За это недропользователь привлечен к ответственности по ст. 8.13 КоАП РФ и оштрафован на 150 000 рублей.
Более того, проверка вскрыла и иные нарушения в деятельности ООО «СП-Инвест». Так, забор воды из ручья Горхын осуществлялся организацией в отсутствие соответствующих разрешительных документов. Компания не предоставляла информационные отчеты о проведенной деятельности на участке недр, не соблюдала план развития горных работ. За названные экологические и организационные упущения начальник участка привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 35 000 рублей.
В целях наведения порядка по требованию природоохранной прокуратуры Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «СП-Инвест» выдано предписание, его исполнение находится на контроле прокурора.
Как сообщал «Номер один», в 150 километрах от Закаменска в ходе проведения работ по добыче золота на россыпи ручья Горхын Закаменского района в результате таяния вечной мерзлоты произошел прорыв технологической воды из отстойника предприятия «СП – Инвест». На место происшествия вертолетом Ми-8 из Улан-Удэ вылетала межведомственная рабочая группа под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова.
После инцидента была начата его доследственная проверка, информировало Следственное управление СКР по Бурятии. Однако, несмотря на признаки экологического преступления - загрязнения поверхностных вод – сообщений о возбуждении уголовного дела не было.
Джида - река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая в свою очередь является главным притоком Байкала.. Длина — 567 км, площадь бассейна — 23 500 км².
Фото: egov-buryatia.ru
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