«Народный бюджет» в действии

Бичурский район активно привлекает средства на развитие общественной инфраструктуры





В уходящем году в реестр проекта «Народный бюджет» вошли 46 мероприятий и объектов, расположенных на территории муниципалитета. Было выделено 6,7 млн рублей, практически все средства уже освоены. Об этом сообщил заместитель главы Бичурского района по развитию инфраструктуры Артем Митапов.

По программе «Комфортная городская среда» обустроены хоккейные площадки в селах Малый Куналей и Шибертуй, детская площадка в парке «Молодежный», проведено благоустройство придомовой территории по улице Ленина, 238, в селе Бичура.





На средства «Народного бюджета» обустроены спортивные площадки в селе Потанино, поселке Сахарный завод, улусе Дэбэн. Построено ограждение стадиона в селе Малый Куналей. Установлено детское игровое оборудование в селе Буй. Отремонтирована система водоснабжения в детском саду «Подснежник» села Бичура.В год 75-летия Великой Победы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» более 1 млн рублей направлено на благоустройство сквера Победы в райцентре. Произведена очистка и отсыпка береговой линии живописного пруда, построены свайный причал, здание лодочной станции, приобретены лодки, обустроены пешеходный тротуар и территория детской площадки, установлены фонари и камеры видеонаблюдения.Администрация Бичурского района стремится обеспечить равномерное развитие общественной инфраструктуры в райцентре и других сельских поселениях. Приоритетные объекты и мероприятия определяют сами жители, подчеркнул Артем Митапов. Он рассказал, что в феврале этого года администрацией района организован и проведен молодежный форум «Территория развития». Его участниками было представлено 17 общественно полезных проектов. Победителем стал проект создания молодежного клуба «Мир» в селе Окино-Ключи.Материально-техническое оснащение клуба являлось одним из пунктов предвыборной программы главы Бичурского района Василия Смолина и его команды в 2018 году. Проект создания клуба «Мир» поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов. В результате совместных усилий из республиканского бюджета выделено 194 тыс. рублей, из местного - 50 тыс. рублей на приобретение оборудования для тренажерного зала.В решении вопросов местного значения самое активное участие принимают ТОСы, отметил Артем Митапов. Их в Бичурском районе - 179. В 2019 году 127 ТОСов представили свои проекты на республиканский конкурс, 89 стали победителями и получили 4,4 млн рублей. В этом году на конкурс подано 111 заявок.В целом администрация Бичурского района совместно с сельскими поселениями и ТОСами рассчитывает привлечь более 400 млн рублей за счет участия в национальных и региональных проектах, госпрограммах, конкурсах и грантах.Служба информации «Номер один»Фото: предоставлено администрацией Бичурского района