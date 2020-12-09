В Улан-Удэ началось строительство пансионата для престарелых и инвалидов

Современное стационарное учреждение на 150 мест возводится в рамках национального проекта «Демография»



В Улан-Удэ построят новый пансионат для престарелых и инвалидов на улице Лесная согласно требованиям концепции современного стационарного учреждения для пожилых граждан, сообщили в минсоцзащиты республики.



Проектно-сметная документация пансионатп была разработана в 2019 году и соответствует передовому зарубежному и отечественному опыту социального обслуживания пожилых и инвалидов. Пансионат рассчитан на 150 мест и будет состоять из объединенного комплекса зданий, расположенных веерно. Здесь будут соблюдены все нормы безбарьерной среды.



«Помещения нового учреждения будут оборудованы специализированными лифтами и приспособлениями для маломобильных граждан, - расказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В пансионате предусмотрены рекреационная, спортивная, культурно-досуговая и другие многофункциональные зоны. В новом учреждении предполагается осуществление стационарного и полустационарного социального обслуживания».



В 2020 году на строительство объекта республика получила 23,9 миллиона рублей. Средства федеральной казны составили чуть более 23,4 миллиона рублей, доля республиканского бюджета – около полумиллиона рублей, - уточнила Татьяна Быкова. - Окончание стройки запланировано на 2023 год. Общая стоимость строительства по итогам разработки проекта составляет 1,08 миллиарда рублей и рассчитана с учетом природно-климатических, сейсмических условий региона».



В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что строительство современного пансионата осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» и государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан», курируемой минтруда России.



В столице Бурятии сейчас действует комплексный центр социального обслуживания «Доверие», который опекает 600 человек. Половина из них пребывают на стационарном обслуживании. Оставшиеся – это люди, которых посещают социальные работники «Доверия» и оказывают им посильную помощь – от уборки в квартире и похода в магазин, до сопровождения в медицинское учреждение.



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