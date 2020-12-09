В Бурятии оштрафовали борца с «коронабесами»

Мужчина не носил защитные маски и запрещал носить их своим детям





Баунтовский районный суд Бурятии рассмотрел административное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина привлекался по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина, приводя своих двух детей в школу, игнорировал требование носить защитную маску. На ежедневные замечания директора школы по этому поводу сельчанин отвечал, что он считает нецелесообразным ношение маски в общественных местах. Свои доводы мужчина, как правило, подкреплял нецензурной бранью, оскорблениями и угрозами в адрес директора.Устав бороться с агрессивно настроенным родителем директор школы обратилась в полицию.В ходе проверки полицейские зафиксировали факт нарушения гражданином ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В отношении мужчины составили протокол и направили материал в суд.На суде отец семейства свою вину не признал. Более того, он заявил, что не желает участвовать в «коронабесии», ни он, ни его дети не носили маски и носить не собираются. А директор школы занимается самоуправством, проводя термометрию без разрешения родителей и принуждая его носить маску, чем провоцирует его выражаться в ее адрес.Доводы «антимасочника» суд не убедили. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, и с учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия детей, оштрафовали на 1500 рублей.Фото: pixabay.com