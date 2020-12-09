В Улан-Удэ приехал клоун БО

Звезда мирового цирка примет участие в онлайн показе этно-шоу Бурятского цирка «Девять ветвей»



В Улан-Удэ состоялась творческая встреча артистов госцирка Бурятии с заслуженным артистом России, лауреатом национальной премии «Циркъ» Борисом Оскотским - клоуном БО. Он приехал по приглашению Бурятского цирка для участия в онлайн показе этно-шоу «Девять ветвей», юбилейном представлении, сообщили в минкультуры республики.



Борис Оскотский рассказал о своих многочисленных гастролях по миру, выступлениях в Монте-Карло, Японии, Китае и т.д. Артист поделился секретами мастерства своих номеров, которые придумал сам. Вместе с женой Тамарой (клоунессой) в 1995 году был зачислен в штат цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. В 2000 году удостоен специального приза жюри на престижном цирковом фестивале в Монте-Карло. В 2001 году стал лауреатом российской национальной премии «Циркъ». Клоун радует на манеже зрителей уже 45 лет.



Как пишет журнал «ProЦирк», «заслуженный артист России Борис Оскотский всегда стремится удивлять публику. И это ему замечательно удается. Клоуна БО называют лиричным клоуном. Его номер с кормлением невсамделишных собачек вызывает настоящий фурор».



В цирк пятилетнего Бориса Оскотского привел отец. И цирковое представление потрясло мальчика. «Тогда в городе еще было мало света. И уже этим цирк поразил меня. А клоуны! Я подумал, как же хорошо работать в цирке, а еще лучше клоуном. Так решилась моя судьба», - рассказал артист.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult

