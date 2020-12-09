В Забайкалье Бардалеев выгоняет предновогодние ярмарки на улицы

Власти рекомендуют торговым сетям и магазинам перенести торговлю на морозец для снижения риска заражения COVID-19







Министерство экономического развития региона Забайкалья совместно с Роспотребнадзором рекомендуют торговым сетям и магазинам проводить уличные предновогодние ярмарки. Это снизит риск заражения COVID-19, сообщает официальный портал региона.



«Мы не только предлагаем переместить товар из помещений на улицу, но и разделить его по разным форматам,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев,- Одежда, обувь, сувениры, игрушки и продукты питания будут находиться в разных отсеках. Тем самым покупатели рассредоточатся по территории, не будет большого скопления людей на одном пятачке земли. Все это нужно для того, чтобы избежать риска заражения COVID-19. И, конечно, для того, чтобы поддержать малый бизнес».



В ведомстве отметили, что во время уличных ярмарок продолжит действовать масочный режим. Также будет соблюдаться социальная дистанция.



Масочный режим введен на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными.



Показатели пандемии в Забайкалье сопоставимы с Бурятией, но чуть выше. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 264 человек, восемь пациентов скончались. Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период – 21 885. С начала года опасная болезнь уже унесла жизни 372 забайкальцев.



Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края



