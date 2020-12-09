Жительница Улан-Удэ снесла балкон, чтобы сохранить квартиру

Из-за незаконной перепланировки женщина едва не лишилась жилья





В августе этого года в Улан-Удэ суд вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, к которой был незаконно пристроен балкон. Однако хозяйке удалось сохранить недвижимость, приведя помещение в первоначальное состояние.

После этого Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ обратился в суд. Октябрьский районный суд удовлетворил требования чиновников о продаже квартиры с публичных торгов с выплатой вырученных средств собственнику. Только после решения суда улан-удэнка снесла незаконный балкон, сохранив свою недвижимость.





История длилась с января 2019 года, когда незаконно обустроенный балкон на первом этаже квартиры обнаружила проверка Республиканской службы Госстройжилнадзора. Собственнице жилья выдали предписание в срок до 30 апреля 2019 года согласовать с Комитетом городского хозяйства перепланировку и устройство балкона на первом этаже, либо привести помещение в прежнее состояние. В августе того же года Госстройжилнадзор провел повторную проверку, в ходе которой выяснилось, что хозяйка квартиры ничего не сделала.Всего за 2020 год инспекторы Госстройжилнадзора направили в администрацию Улан-Удэ 16 материалов дел о незаконных перепланировках. Во всех случаях владельцы переустроенных квартир проигнорировали предписание возвратить жилье в первоначальный вид. Между тем за перепланировку и порчу жилого помещения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 2,5 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ