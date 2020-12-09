В интернете запустили петицию против расширения хозяйственной деятельности возле Байкала

Ее подписали почти тысяча человек





- Озеро Байкал — уникальное природное достояние России. В течение многих лет Байкал был защищен от полного разграбления и уничтожения особым документом — «Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Перечень запрещает, в частности, вырубку прибайкальских лесов, застройку новых природных территорий и водоохранных зон, накопление и сжигание мусора, - пишут авторы петиции.



Петицию на сайте создала



- Министерство природы внесло на рассмотрение правительства новую редакцию документа, который с 1 января 2021 года позволит заниматься на Байкале всеми этими видами деятельности, а также — транспортировкой по озеру пестицидов и ядов, строительством новых портов. Новая редакция документа сделает Байкал беззащитным перед многочисленными «эффективными хозяйственниками». Если Перечень будет принят, лоббисты, включая РЖД и ВЭБ, получат возможность бессрочно эксплуатировать на озере объекты в рамках закона о «магистральной инфраструктуре», - продолжают авторы.



Эксперты считают, что инициатива Минприроды приведет к крупнейшему экологическому кризису на Байкале — фактически добьет озеро и его уникальную экосистему.

Этот вывод подтверждается тем, что расширение хозяйственной деятельности на Байкале проходит сейчас без общественных слушаний и независимых экспертиз.



- Мы требуем от правительства спасти Байкал — достояние России, которое принадлежит не нынешним хозяевам жизни, а нашим детям. Отложите подписание новой редакции Перечня до тех пор, пока: не будет получено научное обоснование предложенных изменений; не будет проведена необходимая независимая экспертиза;

не состоятся общественные слушания. Не добивайте Байкал! - обращаются к правительству авторы петиции. На сайте change.org появились петиция против расширения перечня видов хозяйственной деятельности у озера Байкал.- Озеро Байкал — уникальное природное достояние России. В течение многих лет Байкал был защищен от полного разграбления и уничтожения особым документом — «Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Перечень запрещает, в частности, вырубку прибайкальских лесов, застройку новых природных территорий и водоохранных зон, накопление и сжигание мусора, - пишут авторы петиции.Петицию на сайте создала "Новая газета" - Министерство природы внесло на рассмотрение правительства новую редакцию документа, который с 1 января 2021 года позволит заниматься на Байкале всеми этими видами деятельности, а также — транспортировкой по озеру пестицидов и ядов, строительством новых портов. Новая редакция документа сделает Байкал беззащитным перед многочисленными «эффективными хозяйственниками». Если Перечень будет принят, лоббисты, включая РЖД и ВЭБ, получат возможность бессрочно эксплуатировать на озере объекты в рамках закона о «магистральной инфраструктуре», - продолжают авторы.Эксперты считают, что инициатива Минприроды приведет к крупнейшему экологическому кризису на Байкале — фактически добьет озеро и его уникальную экосистему.Этот вывод подтверждается тем, что расширение хозяйственной деятельности на Байкале проходит сейчас без общественных слушаний и независимых экспертиз.- Мы требуем от правительства спасти Байкал — достояние России, которое принадлежит не нынешним хозяевам жизни, а нашим детям. Отложите подписание новой редакции Перечня до тех пор, пока: не будет получено научное обоснование предложенных изменений; не будет проведена необходимая независимая экспертиза;не состоятся общественные слушания. Не добивайте Байкал! - обращаются к правительству авторы петиции.