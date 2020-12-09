В Бурятии объявлены имена лауреатов госпремий в области литературы и искусства

Премия за вклад в развитие профессионального театрального искусства республики присуждена Галине Шойдагбаевой



В Улан-Удэ комиссия по государственным премиям при главе республики назвала лауреатов в сфере литературы и искусства за 2020 год, сообщили в минкультуре Бурятии.



Госпремия в области литературы присуждена Геннадию Башкуеву за книгу прозы «Убить время».



Премия в области искусства присуждена творческому коллективу в следующем составе: Юрий Мандаганов, Чингис Мандаганов, Доржо Мандаганов, Роман Номоконов, Гэсэр Галсанов за создание монументально-декоративных панно, выполненных в технике «флорентийская мозаика», для вестибюля железнодорожного вокзала Улан-Удэ: «Верхнеудинское чаепитие», «Моя Бурятия», «Великий чайный путь», «Легенды Байкала».



Вторая премия в области искусства присуждена также творческому коллективу в следующем составе: Олег Петелин, Нина Рыжова (Туманова), Лиана Щетилина, Елизавета Суранова (Михайлова) за спектакль «Наводнение» в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева».



Премия в области театрального искусства присуждена Галине Шойдагбаевой за вклад в развитие профессионального театрального искусства.





Также были отмечены обучающиеся в профессиональных и предпрофессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении республики и реализующих образовательные программы в области искусств. Премии присуждены:



- Екатерине Булгатовой, студентке 4 курса Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, специальность – цирковое искусство;

- Арине Уладаевой, учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;

- Александру Халмактанову, учащемуся 8 класса Детской школы искусств №3 Улан-Удэ, специальность – фортепиано;

- Алине Ивановой, учащейся 6 класса Детской школы искусств им. Б.Ямпилова при Колледже искусств им. П.И. Чайковского, специальность – эстрадный вокал;

- Валерии Хорошуновой, учащейся 7 класса Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева, специальность – живопись.



Напомним, в соответствии с республиканским законом «О премиях и стипендиях» раз в два года присуждается премия в области литературы в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в области искусств - две премии по 100 000 (сто тысяч) рублей каждая. Ежегодно присуждаются премия для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях - одна премия в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей и 4 премии в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.



В 2020 году учреждена новая премия в области театрального искусства в размере 300 тысяч рублей. Решение об учреждении этой премии принято по итогам проведения Совета по культуре при главе Бурятии в феврале этого года. Тогда Алексей Цыденов поддержал предложение творческой общественности об учреждении новой ежегодной премии за вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии.



Фото: uuopera.ru