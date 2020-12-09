Медикам Бурятии пообещали выплатить ковидные надбавки до конца недели

Врачи не получали их еще даже за октябрь





Как сообщило министерство здравоохранения Бурятии, правительство России подписало документ по стимулирующим выплатам медицинским работникам. Деньги за октябрь 2020 года в размере 114,3 млн. рублей будут перечислены до конца этой недели получателям.

Напомним, по постановлению правительства России медикам, работающим с ковидными больными, предусмотрены дополнительные выплаты в размере от 37,5 до 120 тысяч рублей в месяц (при выполнении нормы времени за месяц).Однако на днях в соцсетях стали появляться сообщения от врачей, которые не увидели положенные выплаты даже за октябрь.«Я работаю в БСМП, и до сих пор за октябрь месяц выплат не было. Работать тяжело и физически и морально ,а мы так работаем уже с мая. Перевели в ковидный только в октябре, и платить не хотят», рассказала одна из медработников.Другой медик сообщила, что получила выплату за ноябрь, сумма которой составила 1822 рубля.«Обидно до слез. Вот так ценят наш труд, оказывается. В день примерно 100 рублей получается. Слов нет», - написала женщина.Фото: «Номер один»