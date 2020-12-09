В Улан-Удэ прокуратура подтвердила претензии ОНФ к ремонту улицы

Председателю Комитета по строительству администрации города внесено представление об устранении нарушений



В октябре этого года активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в надзорные органы по факту некачественного ремонта дороги на улице Балдынова в Улан-Удэ, проведенного в 2018 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В ходе мониторинга эксперты ОНФ обратили внимание на большую яму, образовавшуюся прямо на пешеходном переходе, обратились в администрацию Улан-Удэ с просьбой принять меры по устранению нарушения. Контрольный рейд показал, что ремонт проведен, но выполнен некачественно. Дорога до сих пор представляет опасность для участников дорожного движения, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



После сигнала активистов ОНФ прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела свою проверку состояния дороги по улице Балдынова и подтвердила нарушения. Проверка показала, что дороге требуется повторный ремонт: указанный участок дороги по ул.Балдынова эксплуатируется с нарушением госстандартов – покрытие проезжей части имеет дефекты в виде сдвигов, просадок, нет дорожного знака «Пешеходный переход», нарушено положение знака «Главная дорога».



Председателю Комитета по строительству администрации Улан-Удэ районной прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.



«По поводу устранения нарушения Комитет по строительству дал пояснения, что проблемный участок дороги по улице Балдынова будет отремонтирован в 2021 году с наступлением тепла, так как сейчас этим не позволяют заняться погодные условия», – добавил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.



Фото: ОНФ

