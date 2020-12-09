В Улан-Удэ трое подростков отравились таблетками

Обстоятельства устанавливаются в рамках доследственной проверки



В Улан-Удэ накануне в течение дня в Детскую республиканскую клиническую больницу поступили трое несовершеннолетних студентов одного из местных техникумов в возрасте от 15 до 16 лет с признаками отравления медицинским препаратом. Начата доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, 8 декабря утром трое студентов первого курса одного из техникумов встретились на автобусной остановке перед занятиями. У одного из них находилось сильнодействующее лекарственное средство в таблетках, которое, как считали подростки при употреблении могло вызвать эффект наркотического опьянения. Каждый из них принял значительную дозу медицинского препарата, от 7 до 18 таблеток. После чего молодые люди пошли на занятия.



Днем во время урока физкультуры, проходившего в бассейне, одному из подростков стало плохо. Его состояние заметил преподаватель, который незамедлительно обратился к медицинскому персоналу. По пути в больницу подросток впал в кому. В последующие несколько часов два его друга также были доставлены со схожими симптомами в лечебное учреждение.



В настоящее время устанавливается полная картина происшествия, а также обстоятельств приобретения подростком лекарственного препарата, отпускаемого в аптеках только по рецептам



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