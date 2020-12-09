В Бурятии энергосбережение уже «ушло в народ»

Органам исполнительной власти и муниципалитетам нужно помогать инициативам людей



Республиканскую программу по энергосбережению надо актуализировать, но инициативы в этой сфере уже «идут снизу, от самих жителей». Об этом заявил заместитель председателя комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев.



Вместе с представителями министерства строительства и модернизации ЖКХ, Фонда капитального ремонта Бурятии, Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, Госстройжилнадзора депутаты профильного комитета провели выездное рабочее совещание по актуальной теме, сообщили в пресс-службе парламента.



«Актуализация программы может дать возможность производить стройматериалы, загрузить работой строительные бригады и те деньги, которые мы отдаем за отопление ТГК-14 и угольным компаниям, оставались бы в распоряжении наших жителей. Большая часть законов, которые есть в республике, позволяют проводить систему энергоэффективности. Дело за органами исполнительной власти, муниципалитетов», - отметил Егор Олзоев.



Он считает, что энергоэффективность и энергосбережение должны быть «краеугольным камнем работы для решения многих вопросов».



«Это те вещи, которые не требуют больших федеральных и региональных денег. Что такое энергоэффективное сбережение? Это не только сбережение энергоэнергии. Это непосредственным образом касается экологии. Мы побывали в Поселье, где посмотрели, что, если хорошо утеплить свой бревенчатый дом, можно экономить на электроэнергии, при этом, не загрязняя воздух печным отоплением. Приятно, что есть люди, энтузиасты, понимающие, которые сами решили заняться этим. Цель нашего выездного совещания - показать инициативных людей. Задача власти - помочь им, чтобы они в дальнейшем жили в более комфортных и экономичных условиях», - подчеркнул депутат.



Как рассказал владелец частного жилого дома в Поселье Владимир Шонов, разницу между теплопотерями и счетами на электроэнергию он ощутил, когда решил утеплить свой дом и установить инфракрасные обогреватели.



«После того как обшил дом, сразу стало теплее. Вечером с работы приехал, в доме комфортная температура, не надо топить печку, колоть дрова. Отпала и необходимость закупать дрова, которые каждый год растут в цене. Если сравнивать с прошлыми годами, то в среднем полностью за все электропотребление выходило 8000-8500 рублей в месяц. Сейчас в два раза уменьшилось, выходит 4000-4500 рублей. Утепление очень помогло сократить теплопотери. Если бы в республике приняли закон по компенсации на установку электрообогревателей или субсидии на электроэнергию, то многие бы перешли на электроотопление», - считает сельчанин.



Одно из предложений на пути к чистому воздуху и переходу на альтернативные системы отопления, которое назвал зампред Комитета по экономической политике - создание фонда по аналогу Ипотечной корпорации. Фонд мог бы выдавать льготный займ для владельцев частных домовладений на утепление дома.



Жильцы многоквартирного дома на Бурводе по улице Мерецкова несколько лет назад ушли от управляющей компании, создав свое ТСЖ. Председатель ТСЖ Вера Козлова рассказала, что после утепления фасада дома, крыши и подвала, в квартирах стало значительно теплее. В девятиэтажке по улице Гагарина, 22 утеплили северную часть фасада дома, что дало жильцам экономию по теплу.



«Платить стали намного меньше. Если в городе в домах без установленного теплосчетчика, собственники однокомнатной квартиры, в среднем, платят 1700 рублей за отопление, то у нас владельцы двухкомнатных платят 1500 рублей. Это все нам дало то, что мы поставили теплосчетчик, утеплили стены, провели реконструкцию в подвальном помещении, сделали замену стояков и отопительной системы. Все это за счет членских взносов на содержание текущего ремонта. Если сами жильцы будут активны, у ТСЖ или управляющей компании будет возможность более рационального распределения средств, значит, многое возможно решать», - привела расчеты председатель этого ТСЖ Елена Грудинина.



А многоквартирный дом по Жердева, 108 стал первым в ДФО, принявшим участие в программе, реализуемой Фондом реформирования ЖКХ. В соответствии с этой программой дому предоставлена финансовая поддержка за счет средств госкорпорации, а на будущий год жильцам возместят 80% затрат проведенного энергоэффективного капитального ремонта.



По словам председателя ТСЖ «Уютный двор» Геннадия Бадмаева, в прошлом году провели общее собрание собственников, где решили проводить энергоэффективный капремонт: «Заключили договор с фирмой «Комос», они нам выслали оборудование немецкого производства. Установка системы нам обошлась в 640 тысяч рублей, 80% от этой суммы нам вернут. Насос реагирует на наружную температуру и на температуру в помещении, автоматически включается и отключается и дает необходимое количество тепла в квартиру. Из-за этого происходит экономия. Оплата жильцов снизится в 2021 году, после года эксплуатации этого оборудования, но, по предварительным данным, это даст экономию на 15-20%».



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