Школьники Бурятии могут проверить знания основ безопасного поведения на дорогах

Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов проходит на образовательной платформе Учи.ру до 11 декабря







Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1-4 классов на знание основ безопасного поведения на дорогах проходит на образовательной платформе Учи.ру до 11 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Зарегистрироваться и принять участие может любой учащийся начальных классов. Олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий, в понятном и интересном для младшеклассников формате. Для того, чтобы задания были познавательными и увлекательными, над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского вместе с сотрудниками ГУОБДД МВД России.



Образовательное соревнование бесплатно для всех школьников. Для прохождения нужно иметь компьютер или планшет с выходом в Интернет. По окончании онлайн-олимпиады участники получают дипломы, сертификаты, благодарности и знания о безопасности.



С каждым годом интенсивность транспортного движения растет, поэтому формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогических работников и родителей.



Заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин считает, что прививать культуру поведения на дорогах необходимо с самого раннего детства. «Объяснять детям, как вести себя при переходе проезжей части, приучать соблюдать осторожность при катании на велосипеде и самокате должны как родители, так и педагоги. За последние шесть лет количество ДТП с участием детей удалось сократить на треть, однако наша задача – свести их к минимуму, в том числе посредством таких профилактических мероприятий, как олимпиада «Безопасные дороги», – отметил вице-премьер.



Олимпиада организована автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, в 2020 году отремонтировано 132 км дорог.



Фото: egov-buryatia.ru

