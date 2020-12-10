В Бурятии от COVID-19 за сутки скончался только один пациент

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 21 578



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 21 578. Это на 227 случаев больше, чем было в среду, 55% (11 884) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки скончался один человек (498 с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 227 новых случаев коронавируса 184 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 046 человек.



В стационарах республики получают лечение 1 847 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 37), с том числе сосложненной внебольничной пневмонией – 1 440. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



Амбулаторное лечение проходят 2 078 пациентов с COVID-19, наблюдаются 7 148 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 17155 (+394) человек. Дополнительно снято с наблюдения 646 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 627 коек, занято – 1 847, свободно – 780 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 856 человек, с нарастающим итогом – 668 136 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

